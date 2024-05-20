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Аброл® SR капсули подовженої дії 75 мг блістер, №10 - Одеса (741578) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
138,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
138,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
124,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
165,50
Економія: -35,03 грн
130,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
124,22 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
138,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
138,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
151,50
Економія: -21,03 грн
130,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
138,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
138,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
124,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
135,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
138,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
138,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
124,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
124,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
148,50
Економія: -18,03 грн
130,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
138,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
138,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
138,30 грн