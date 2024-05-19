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Аброл® SR капсули подовженої дії 75 мг блістер, №10 - Львів (741578) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
127,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
138,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
145,50
Економія: -15,03 грн
130,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
113,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
165,99
Економія: -35,52 грн
130,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
160,99
Економія: -30,52 грн
130,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
138,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
138,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
142,50
Економія: -12,03 грн
130,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
170,50
Економія: -40,03 грн
130,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
143,09
Економія: -12,62 грн
130,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
180,50
Економія: -50,03 грн
130,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
113,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -17,03 грн
130,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -26,03 грн
130,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
162,50
Економія: -32,03 грн
130,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
147,01
Економія: -16,21 грн
130,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
175,99
Економія: -45,52 грн
130,47 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
139,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
138,30 грн