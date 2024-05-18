Аброл® SR капсули подовженої дії 75 мг блістер, №10 - Харків (741578) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека копійка
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
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Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б