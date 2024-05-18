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Аброл® SR капсули подовженої дії 75 мг блістер, №10 - Харків (741578) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
124,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
155,51
Економія: -14,82 грн
140,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (228)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
138,30 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
145,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
144,50
Економія: -14,02 грн
130,48 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
139,69 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
131,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
144,89
Економія: -16,27 грн
128,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
139,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
134,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
150,53
Економія: -20,30 грн
130,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
129,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
135,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
140,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
144,50
Економія: -14,02 грн
130,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
129,47 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (5)
132,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
139,96 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
140,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
142,84
Економія: -23,85 грн
118,99 грн