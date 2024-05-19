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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл, №1 - Львів (429965) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 298 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
280,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
329,49
Економія: -44,46 грн
285,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
261,82 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
288,78
Економія: -1,55 грн
287,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
315,21
Економія: -73,39 грн
241,82 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
269,44 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
295,99
Економія: -24,29 грн
271,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
280,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
318,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
265,46 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
304,91 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
322,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
280,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
329,99
Економія: -58,29 грн
271,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -62,29 грн
271,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
280,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4)
274,64
Економія: -23,08 грн
251,56 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4)
322,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5)
313,89
Економія: -71,87 грн
242,02 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
280,00 грн