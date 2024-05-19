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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл, №1 - Львів (236851) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 253 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
235,40
Економія: -31,76 грн
203,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
189,43 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
209,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
215,85
Економія: -31,84 грн
184,01 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
186,45 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
218,99
Економія: -25,95 грн
193,04 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
210,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
183,65 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
219,85 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
315,30
Економія: -122,90 грн
192,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
242,99
Економія: -49,95 грн
193,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
243,99
Економія: -50,95 грн
193,04 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
190,46
Економія: -9,12 грн
181,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
224,95
Економія: -41,46 грн
183,49 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
213,99
Економія: -20,95 грн
193,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
249,99
Економія: -56,95 грн
193,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
232,99
Економія: -39,95 грн
193,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
264,99
Економія: -71,95 грн
193,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
183,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
199,75 грн