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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл, №1 - Одеса (236850) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 317 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
143,47 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (5)
185,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
170,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (6)
161,75
Економія: -8,85 грн
152,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
170,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
182,90 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
160,30 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (2)
156,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
186,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
145,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
178,69
Економія: -34,97 грн
143,72 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (3)
163,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
149,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
155,60
Економія: -11,72 грн
143,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
184,99
Економія: -35,57 грн
149,42 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (2)
156,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
152,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
152,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
166,20 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
178,78
Економія: -24,12 грн
154,66 грн