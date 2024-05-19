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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл, №1 - Львів (236850) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 311 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
150,40 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
179,28
Економія: -24,19 грн
155,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
134,15 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
158,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
169,78
Економія: -38,69 грн
131,09 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
141,53 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
162,99
Економія: -13,57 грн
149,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
150,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
167,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
141,09 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
167,28 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
180,99
Економія: -31,57 грн
149,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
181,50
Економія: -32,08 грн
149,42 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
141,72
Економія: -6,79 грн
134,93 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
172,64
Економія: -41,27 грн
131,37 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
155,99
Економія: -6,57 грн
149,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
189,50
Економія: -40,08 грн
149,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
150,40 грн