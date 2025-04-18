Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 208 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
564,89
Економія при броні: -35,22 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
521,14
Економія при броні: -18,28 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
501,02
Економія при броні: -41,52 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
536,36
Економія при броні: -76,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
525,80
Економія при броні: -85,20 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
325,66
Економія при броні: -10,74 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
512,07
Економія при броні: -22,53 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
748,34
Економія при броні: -35,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн