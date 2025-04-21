Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
521,41
Економія при броні: -39,96 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
536,91
Економія при броні: -61,32 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
864,93
Економія при броні: -53,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
325,91
Економія при броні: -15,06 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
343,30
Економія при броні: -45,22 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
541,61
Економія при броні: -34,53 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
562,13
Економія при броні: -32,47 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
734,23
Економія при броні: -42,41 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
484,08
Економія при броні: -31,50 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
739,97
Економія при броні: -48,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
533,03
Економія при броні: -25,29 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн