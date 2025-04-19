Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
536,66
Економія при броні: -61,59 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
514,70
Економія при броні: -66,80 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
525,50
Економія при броні: -77,60 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
793,13
Економія при броні: -66,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
529,80
Економія при броні: -48,23 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
861,72
Економія при броні: -41,97 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
544,60
Економія при броні: -96,70 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
525,80
Економія при броні: -77,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
525,80
Економія при броні: -77,90 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
525,00
Економія при броні: -77,10 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
343,30
Економія при броні: -44,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
544,60
Економія при броні: -96,70 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
505,46
Економія при броні: -39,23 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,83
Економія при броні: -94,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
527,40
Економія при броні: -79,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
541,30
Економія при броні: -93,40 грн