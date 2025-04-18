Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 649 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
179,07
Економія при броні: -16,85 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
806,03
Економія при броні: -45,41 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
533,11
Економія при броні: -57,96 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
822,17
Економія при броні: -84,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
359,65
Економія при броні: -51,83 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
828,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
176,04
Економія при броні: -17,91 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
350,28
Економія при броні: -51,34 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
815,31
Економія при броні: -58,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
810,41
Економія при броні: -63,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
351,78
Економія при броні: -43,96 грн