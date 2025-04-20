Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
511,22
Економія при броні: -30,02 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
488,00
Економія при броні: -46,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
173,60
Економія при броні: -9,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
794,49
Економія при броні: -66,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
856,36
Економія при броні: -36,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
514,26
Економія при броні: -21,34 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
867,08
Економія при броні: -47,46 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
565,38
Економія при броні: -35,80 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
488,00
Економія при броні: -50,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн