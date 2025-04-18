Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 263 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
518,38
Економія при броні: -37,18 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
527,05
Економія при броні: -19,49 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
171,40
Економія при броні: -19,38 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
523,74
Економія при броні: -42,54 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,39
Економія при броні: -76,04 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина