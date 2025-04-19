Коринфар® Ретард (Corinfar Retard)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
527,08
Економія при броні: -66,07 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
526,23
Економія при броні: -65,22 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
514,70
Економія при броні: -77,30 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
842,40
Економія при броні: -157,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
324,02
Економія при броні: -17,58 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
552,41
Економія при броні: -22,77 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,96
Економія при броні: -72,26 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
830,17
Економія при броні: -110,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
797,58
Економія при броні: -77,53 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
511,88
Економія при броні: -32,54 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
167,61
Економія при броні: -7,05 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
523,68
Економія при броні: -41,88 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
806,93
Економія при броні: -76,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
474,90
Економія при броні: -15,53 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
520,18
Економія при броні: -41,37 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
365,88
Економія при броні: -12,95 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Тева Украина
531,00 грн
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Тева Украина
820,70 грн