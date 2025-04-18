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Реместип (Remestip)
Реместип (Remestip)
Одеса
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
340.5 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1808,50
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
344.1 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1825,45
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кагарлик, вул. Незалежності, 2-А
375.9 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1886,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
435.5 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1855,00
Економія при броні:
-53,00 грн
1802,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
438.5 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1961,00
Економія при броні:
-38,80 грн
1922,20
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
440.2 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1855,00
Економія при броні:
-53,00 грн
1802,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
440.8 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1988,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
441.0 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1988,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
443.4 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1971,10
Економія при броні:
-48,90 грн
1922,20
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
448.6 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1855,00
Економія при броні:
-53,00 грн
1802,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
449.2 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1808,51
Економія при броні:
-6,51 грн
1802,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
506.9 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1759,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
522.8 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1828,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 18
533.8 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1891,80
Економія при броні:
-10,70 грн
1881,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25-А
533.9 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1881,10
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
563.7 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1845,10
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Миколайчука, 9
620.1 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1891,80
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
646.6 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1887,23
грн
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