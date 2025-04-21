Київ
Реместип (Remestip)

Реместип (Remestip)

Миколаїв (адресу не вказано)
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В містах поряд
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
258.1 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1808,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
275.1 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1808,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
278.6 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1825,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кагарлик, вул. Незалежності, 2-А
336.9 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1886,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
397.6 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1910,00
Економія при броні: -72,50 грн
1837,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
402.6 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1961,00
Економія при броні: -24,60 грн
1936,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.6 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1906,06
Економія при броні: -68,56 грн
1837,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
405.1 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1895,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
405.2 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1895,90 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
407.8 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1900,22
Економія при броні: -62,72 грн
1837,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
408.9 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1971,10
Економія при броні: -34,70 грн
1936,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
413.5 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1808,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 18
444.8 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1891,80
Економія при броні: -10,70 грн
1881,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25-А
444.9 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1881,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
552.0 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1759,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
584.9 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1828,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
586.4 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1845,10 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
687.3 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1887,23 грн
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