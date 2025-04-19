Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
72.4 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
121.2 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
181.3 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
463.0 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1971,10
Економія при броні: -48,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
467.7 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
468.4 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
468.4 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
469.2 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1961,00
Економія при броні: -38,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
475.7 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1906,06
Економія при броні: -68,56 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
477.2 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1910,00
Економія при броні: -72,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кагарлик, вул. Незалежності, 2-А
487.7 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
488.5 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1900,22
Економія при броні: -62,72 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
580.3 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
580.7 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25-А
747.2 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 18
747.3 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1891,80
Економія при броні: -10,70 грн