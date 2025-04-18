Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1961,00
Економія при броні: -40,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
6.0 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1971,10
Економія при броні: -50,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1855,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1808,51
Економія при броні: -6,51 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1113,00
Економія при броні: -31,80 грн
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1855,00
Економія при броні: -53,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кагарлик, вул. Незалежності, 2-А
68.5 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
157.4 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
159.3 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25-А
278.9 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 18
279.0 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1891,80
Економія при броні: -10,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
302.3 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
362.6 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
441.3 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
451.5 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
466.1 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер