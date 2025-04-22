Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Реместип (Remestip)
Реместип (Remestip)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1900,22
Економія при броні:
-62,72 грн
1837,50
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1808,51
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1906,06
Економія при броні:
-68,56 грн
1837,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
128.7 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1971,10
Економія при броні:
-34,70 грн
1936,40
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1910,00
Економія при броні:
-72,50 грн
1837,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.0 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1961,00
Економія при броні:
-24,60 грн
1936,40
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кагарлик, вул. Незалежності, 2-А
184.5 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1886,50
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
235.2 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1825,45
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
238.3 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1808,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25-А
243.7 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1881,10
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 18
243.9 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1891,80
Економія при броні:
-10,70 грн
1881,10
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
365.1 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1845,10
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
453.7 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1759,20
грн
Забронювати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
503.3 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1887,23
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
548.8 км
Реместип розчин для ін'єкцій 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
1828,20
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню