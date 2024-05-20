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Бензонал ІС® таблетки 50 мг блістер, №30 - Львів (127265) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
77,52
Економія: -8,68 грн
68,84 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
74,25
Економія: -3,56 грн
70,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
113,50
Економія: -38,62 грн
74,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
115,99
Економія: -41,11 грн
74,88 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
90,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
90,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
73,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
65,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
65,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
84,58
Економія: -8,03 грн
76,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
83,38
Економія: -6,47 грн
76,91 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
95,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
78,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
85,70 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
89,50
Економія: -14,62 грн
74,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1), блістер (1)
84,22
Економія: -7,89 грн
76,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
87,69
Економія: -11,02 грн
76,67 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Очеретяна, 10
Всього: упаковка (1)
85,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (1)
65,01 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
80,70 грн