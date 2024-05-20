Бензонал ІС® таблетки 50 мг блістер, №30 - Львів (127265) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 26 аптеках
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Львів, вул. Галицька, 19
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Львів, вул. Левицького Кості, 41
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Львів, вул. Личаківська, 71
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Львів, вул. Липи Юрія, 20
Подорожник
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Львів, вул. Перфецького, 1
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Львів, вул. Наукова, 43-А
Пульс
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Львів, вул. Очеретяна, 10
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Львів, вул. Сихівська, 26
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Львів, вул. Кавалерідзе, 2