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Бензонал ІС® таблетки 50 мг блістер, №30 - Харків (127265) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
88,92
Економія: -12,07 грн
76,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
90,72
Економія: -13,87 грн
76,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
92,68
Економія: -14,89 грн
77,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
85,31
Економія: -8,42 грн
76,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
86,20
Економія: -9,78 грн
76,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
93,82
Економія: -13,66 грн
80,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Всього: упаковка (2)
90,53
Економія: -13,53 грн
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
92,41
Економія: -14,62 грн
77,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (2)
73,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: таблетки (10)
90,27
Економія: -13,68 грн
76,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (1)
86,63
Економія: -9,13 грн
77,50 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (2)
73,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (1)
91,50
Економія: -16,51 грн
74,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Всього: упаковка (1)
93,02
Економія: -15,44 грн
77,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Всього: упаковка (1)
83,18
Економія: -6,57 грн
76,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
74,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
93,61
Економія: -15,03 грн
78,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (2)
78,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (1)
78,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (2)
82,32
Економія: -5,55 грн
76,77 грн