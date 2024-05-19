Бензонал ІС® таблетки 50 мг блістер, №30 - Харків (127265) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 30 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
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Харків, вул. Космічна, 23
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Харків, просп. Науки, 27
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. 23-го Серпня, 38
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Харків, вул. Старицького, 16
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки (10)
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Харків, просп. Байрона, 23/1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Аптека твоєї родини
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Харків, вул. Золочівська, 27
Подорожник
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Харків, вул. Золочівська, 19
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б