Бензонал ІС® таблетки 50 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (127265) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 21 аптеці
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Всього: таблетки (20)
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
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Дніпро, вул. Центральна, 2/4
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, пл. Соборна, 20
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, просп. Слобожанський, 4
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, просп. Слобожанський, 12
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б