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Беліса капсули блістер, №30 - Львів (756860) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: капсули (20)
182,71
Економія: -19,06 грн
163,65 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
182,50
Економія: -22,68 грн
159,82 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
150,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
204,99
Економія: -45,17 грн
159,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
169,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
169,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
188,33
Економія: -24,89 грн
163,44 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
169,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
185,99
Економія: -26,17 грн
159,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
169,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
194,99
Економія: -35,17 грн
159,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
205,99
Економія: -46,17 грн
159,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
184,02
Економія: -20,46 грн
163,56 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
153,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
211,99
Економія: -52,17 грн
159,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
169,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
177,41
Економія: -11,66 грн
165,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
137,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: капсули (20)
215,99
Економія: -56,17 грн
159,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
190,50
Економія: -30,68 грн
159,82 грн