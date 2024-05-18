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Беліса капсули блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (756860) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
191,16
Економія: -27,00 грн
164,16 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: капсули (20)
156,51
Економія: -20,63 грн
135,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
194,51
Економія: -29,26 грн
165,25 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
182,99
Економія: -23,17 грн
159,82 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3)
184,19
Економія: -18,62 грн
165,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
137,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
201,51
Економія: -36,51 грн
165,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
180,99
Економія: -21,17 грн
159,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: капсули (20)
192,40
Економія: -26,20 грн
166,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: капсули (20)
192,08
Економія: -28,11 грн
163,97 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2), блістер (1)
159,40
Економія: -20,90 грн
138,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
185,54
Економія: -19,44 грн
166,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
182,47
Економія: -17,51 грн
164,96 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: капсули (20)
185,79
Економія: -20,08 грн
165,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
141,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
169,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
191,74
Економія: -30,46 грн
161,28 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
189,60
Економія: -24,28 грн
165,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
165,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
194,56
Економія: -29,82 грн
164,74 грн