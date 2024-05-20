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Белодерм крем для зовнішнього застосування 0,05 % туба 15 г, №1 - Львів (3360) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
134,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
134,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
126,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
110,53 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
137,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
134,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
137,58
Економія: -17,64 грн
119,94 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
120,33
Економія: -5,76 грн
114,57 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
132,50
Економія: -16,40 грн
116,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
134,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
134,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
134,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
134,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
108,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
138,50
Економія: -18,56 грн
119,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
134,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
134,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
134,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
142,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
134,50 грн