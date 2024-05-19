Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИКОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВАктивні кортикостероїди (група III)БетаметазонБелодермЦіни в аптеках

Белодерм крем для зовнішнього застосування 0,05 % туба 15 г, №1 - Харків (3360) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
121,77 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
130,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
130,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
130,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
137,42
Економія: -15,57 грн
121,85 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
130,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
140,67 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
126,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
144,52
Економія: -24,13 грн
120,39 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
130,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
130,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
130,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
130,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
146,60
Економія: -30,50 грн
116,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
130,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
138,59 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
130,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
130,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
130,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
130,20 грн
У місті Харків більше немає пропозицій з препаратом