Адваграф капсули подовженої дії 3 мг, №50 - Київ (284005) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Мед-сервіс
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Київ, вул. Практична, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Княжий Затон, 9
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Лятошинського, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Васильків, вул. Декабристів, 151
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 22-Л
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Полтава, вул. Європейська, 104
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, просп. Добровольського, 109-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Пульс
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Всього: капсули подовженої дії (12)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Ужгородська, 1