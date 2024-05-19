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Адваграф капсули подовженої дії 3 мг, №50 - Київ (284005) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
5944,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
5980,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
5377,99
Економія: -52,94 грн
5325,05 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
5560,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
5560,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
5838,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (2)
5481,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
5533,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (2)
5220,64 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Васильків, вул. Декабристів, 151
Всього: упаковка (2)
5560,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 22-Л
Всього: упаковка (3)
5351,99
Економія: -26,94 грн
5325,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Всього: упаковка (1)
5351,99
Економія: -26,94 грн
5325,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
5576,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (1)
5560,64 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (2)
5545,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (4)
6066,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (2)
5860,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, просп. Добровольського, 109-А
Всього: упаковка (3)
5560,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
5609,17 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: капсули подовженої дії (12)
6144,00 грн