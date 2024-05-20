Адваграф капсули подовженої дії 5 мг, №50 - Запоріжжя (114223) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Ощад аптека
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Всього: упаковка (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека шар@
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Наявність на 2024-05-21 - 19:00