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Адваграф капсули подовженої дії 5 мг, №50 - Запоріжжя (114223) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
9440,00
Економія: -445,50 грн
8994,50 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
8918,99
Економія: -15,98 грн
8903,01 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
9442,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
10047,64
Економія: -1050,90 грн
8996,74 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (12)
10273,36
Економія: -1232,96 грн
9040,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9442,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9442,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9442,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9442,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9442,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9442,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9442,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9442,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9442,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
9442,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9442,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
9442,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9442,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
9442,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
9442,60 грн