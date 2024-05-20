Адваграф капсули подовженої дії 0,5 мг, №50 - Запоріжжя (114221) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
Наявність на 2024-05-21 - 16:00