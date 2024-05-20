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Адваграф капсули подовженої дії 0,5 мг, №50 - Одеса (114221) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
969,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
968,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 11-А
Всього: упаковка (2)
870,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, просп. Добровольського, 109-А
Всього: упаковка (14)
870,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 71
Всього: упаковка (3)
870,11 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
Всього: упаковка (1)
1002,79
Економія: -85,04 грн
917,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
1015,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 31-В
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
944,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільшанка, вул. Миру, 36
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
944,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
944,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Помічна, пл. Базарна, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
944,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
944,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
944,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
944,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, вул. Вороного Миколи, 22-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
944,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 102-Г
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
944,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 111
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
944,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
944,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
944,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
944,30 грн