Адваграф капсули подовженої дії 0,5 мг, №50 - Одеса (114221) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 11-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, просп. Добровольського, 109-А
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Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 71
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 31-В
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільшанка, вул. Миру, 36
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Помічна, пл. Базарна, 1
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, вул. Вороного Миколи, 22-А
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 102-Г
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 111
Наявність на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
Наявність на 2024-05-21 - 19:00