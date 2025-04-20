Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
675,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
612,00
Економія при броні: -67,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
624,77
Економія при броні: -20,72 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
637,26
Економія при броні: -30,76 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
666,60
Економія при броні: -89,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
203,80
Економія при броні: -28,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
612,00
Економія при броні: -67,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
631,58
Економія при броні: -36,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
647,99
Економія при броні: -68,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
629,54
Економія при броні: -62,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
199,31
Економія при броні: -19,27 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
675,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
629,30
Економія при броні: -49,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
717,84
Економія при броні: -43,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
700,18
Економія при броні: -26,09 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
612,00
Економія при броні: -67,80 грн