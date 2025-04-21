Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
637,70
Економія при броні: -68,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
214,69
Економія при броні: -14,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
324,01
Економія при броні: -39,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
682,80
Економія при броні: -81,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
675,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
672,70
Економія при броні: -71,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
624,12
Економія при броні: -54,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
626,53
Економія при броні: -57,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
692,90
Економія при броні: -91,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
682,80
Економія при броні: -81,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
423,01
Економія при броні: -42,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
631,31
Економія при броні: -60,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
227,14
Економія при броні: -27,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
614,05
Економія при броні: -52,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
650,43
Економія при броні: -74,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
675,70 грн