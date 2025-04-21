Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
637,62
Економія при броні: -59,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
675,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
701,94
Економія при броні: -27,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
675,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
717,96
Економія при броні: -44,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
704,10
Економія при броні: -30,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
675,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
675,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
390,13
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
408,73
Економія при броні: -35,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
649,52
Економія при броні: -53,64 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
648,19
Економія при броні: -52,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
605,24
Економія при броні: -45,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
675,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
651,42
Економія при броні: -79,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
628,09
Економія при броні: -32,45 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
645,72
Економія при броні: -50,08 грн