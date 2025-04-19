Львів (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
626,10
Економія при броні: -75,23 грн
Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
321,10
Економія при броні: -33,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Подорожник
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Зачиняється за 7 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
686,20
Економія при броні: -111,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
675,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
424,86
Економія при броні: -52,55 грн
Аптека бам
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Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
639,20
Економія при броні: -64,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
637,30
Економія при броні: -62,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
689,60
Економія при броні: -115,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
639,20
Економія при броні: -64,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
674,70
Економія при броні: -100,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
682,30
Економія при броні: -107,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
681,20
Економія при броні: -106,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
651,61
Економія при броні: -82,57 грн