Київ (адресу не вказано)
Доступно в 727 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
647,60
Економія при броні: -54,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
692,90
Економія при броні: -99,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
664,72
Економія при броні: -87,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
648,54
Економія при броні: -77,97 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
689,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
696,90
Економія при броні: -103,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
653,07
Економія при броні: -97,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
639,57
Економія при броні: -58,77 грн