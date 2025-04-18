Харків (адресу не вказано)
Доступно в 332 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
614,61
Економія при броні: -60,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
630,20
Економія при броні: -57,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
689,60
Економія при броні: -94,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
689,60
Економія при броні: -94,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
675,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
626,62
Економія при броні: -63,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.