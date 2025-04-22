Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
682,30
Економія при броні: -96,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
633,67
Економія при броні: -19,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
341,05
Економія при броні: -48,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
216,48
Економія при броні: -21,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
423,27
Економія при броні: -54,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
428,35
Економія при броні: -37,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
645,40
Економія при броні: -66,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
318,70
Економія при броні: -25,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
642,03
Економія при броні: -59,38 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
565,94
Економія при броні: -77,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
625,68
Економія при броні: -65,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
641,40
Економія при броні: -80,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
214,29
Економія при броні: -18,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
701,45
Економія при броні: -27,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
675,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Веносміл капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
679,60
Економія при броні: -93,50 грн