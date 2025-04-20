Буспірон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
274,00
Економія при броні: -26,80 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
396,00
Економія при броні: -39,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,98
Економія при броні: -81,42 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
459,42
Економія при броні: -77,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
438,40
Економія при броні: -92,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
396,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
396,00
Економія при броні: -39,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90
Економія при броні: -66,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
297,22
Економія при броні: -10,81 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
452,02
Економія при броні: -15,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
438,80
Економія при броні: -93,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
275,63
Економія при броні: -10,16 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
449,50
Економія при броні: -79,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
427,12
Економія при броні: -83,54 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
451,56
Економія при броні: -107,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн