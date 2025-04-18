Буспірон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
425,80
Економія при броні: -15,36 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
451,22
Економія при броні: -107,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
283,30
Економія при броні: -53,00 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
438,40
Економія при броні: -91,50 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
264,90
Економія при броні: -8,74 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
283,30
Економія при броні: -53,00 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90
Економія при броні: -65,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
297,60
Економія при броні: -65,93 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн