Буспірон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
444,99
Економія при броні: -82,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
274,30
Економія при броні: -46,90 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90
Економія при броні: -65,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
438,80
Економія при броні: -92,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
438,69
Економія при броні: -105,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
295,65
Економія при броні: -56,72 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
283,30
Економія при броні: -55,90 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
442,30
Економія при броні: -95,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
283,60
Економія при броні: -56,20 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
438,80
Економія при броні: -92,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,40
Економія при броні: -77,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
300,35
Економія при броні: -18,56 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
437,04
Економія при броні: -92,54 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
302,70
Економія при броні: -20,98 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
438,80
Економія при броні: -92,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн