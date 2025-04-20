Буспірон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
396,00
Економія при броні: -39,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
277,94
Економія при броні: -32,23 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
430,29
Економія при броні: -78,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
296,87
Економія при броні: -74,70 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
283,30
Економія при броні: -51,70 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
386,20
Економія при броні: -36,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
294,97
Економія при броні: -72,80 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
429,22
Економія при броні: -85,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
439,60
Економія при броні: -108,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
283,30
Економія при броні: -51,70 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
362,50
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
281,40
Економія при броні: -58,86 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
266,20
Економія при броні: -34,60 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
386,20
Економія при броні: -36,30 грн