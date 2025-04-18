Буспірон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 313 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
293,43
Економія при броні: -61,98 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
426,09
Економія при броні: -80,81 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
294,18
Економія при броні: -56,23 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
427,61
Економія при броні: -88,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90
Економія при броні: -58,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
283,30
Економія при броні: -49,00 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
438,80
Економія при броні: -85,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
438,80
Економія при броні: -85,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
293,67
Економія при броні: -47,42 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz