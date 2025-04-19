Київ
Буспірон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)

Буспірон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 243 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
300,70
Економія при броні: -13,97 грн
286,73 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
337,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
283,30
Економія при броні: -53,90 грн
229,40 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
438,80
Економія при броні: -88,40 грн
350,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
283,30
Економія при броні: -53,90 грн
229,40 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
373,50
Економія при броні: -23,10 грн
350,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
301,25
Економія при броні: -55,27 грн
245,98 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
443,50
Економія при броні: -71,79 грн
371,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
295,17
Економія при броні: -13,68 грн
281,49 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
283,60
Економія при броні: -54,20 грн
229,40 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
386,20
Економія при броні: -35,80 грн
350,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
296,19
Економія при броні: -50,21 грн
245,98 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
218,59
Економія при броні: -32,73 грн
185,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
247,00 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
385,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
305,22
Економія при броні: -57,94 грн
247,28 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
429,88
Економія при броні: -89,95 грн
339,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
247,00 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
382,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
274,99
Економія при броні: -10,86 грн
264,13 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
340,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
408,48 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,60 грн
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