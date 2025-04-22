Буспірон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
438,84
Економія при броні: -13,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
283,30
Економія при броні: -59,40 грн
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
219,20
Економія при броні: -44,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90
Економія при броні: -61,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
450,25
Економія при броні: -106,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,40
Економія при броні: -74,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
219,40
Економія при броні: -44,35 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
445,16
Економія при броні: -84,63 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90
Економія при броні: -61,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
437,95
Економія при броні: -77,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
411,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
424,40
Економія при броні: -74,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Буспірон Сандоз® таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
455,74
Економія при броні: -94,94 грн