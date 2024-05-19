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Алактин таблетки 0,5 мг, №8 - Львів (124798) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1690,81 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
1882,85
Економія: -23,12 грн
1859,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1871,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1871,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
1791,99
Економія: -28,59 грн
1763,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1871,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1871,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
1931,80
Економія: -172,80 грн
1759,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1871,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1871,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1871,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1871,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
1724,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
1810,99
Економія: -47,59 грн
1763,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1871,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1871,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1871,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1871,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1871,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
1880,09
Економія: -73,69 грн
1806,40 грн