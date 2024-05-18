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Алактин таблетки 0,5 мг, №8 - Харків (124798) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
1977,31
Економія: -178,38 грн
1798,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
1950,50
Економія: -202,78 грн
1747,72 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
1860,54 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
1859,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1858,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1871,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1940,02 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
1843,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1871,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
1866,77 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
1862,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
1994,99
Економія: -207,05 грн
1787,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
1962,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
1942,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
1775,99
Економія: -12,87 грн
1763,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
1925,28 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
1799,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
1908,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
2145,41
Економія: -364,85 грн
1780,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
2107,81
Економія: -325,32 грн
1782,49 грн