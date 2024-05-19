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Алактин таблетки 0,5 мг, №2 - Львів (124796) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
497,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
550,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
573,99
Економія: -55,38 грн
518,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
501,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
550,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
650,99
Економія: -132,38 грн
518,61 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
549,78
Економія: -45,40 грн
504,38 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
748,00
Економія: -229,70 грн
518,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
550,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
555,99
Економія: -37,38 грн
518,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
550,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (7)
706,99
Економія: -188,38 грн
518,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
507,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
562,99
Економія: -44,38 грн
518,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
612,99
Економія: -94,38 грн
518,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
550,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
592,15
Економія: -76,45 грн
515,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
550,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
703,99
Економія: -185,38 грн
518,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
563,20
Економія: -46,30 грн
516,90 грн