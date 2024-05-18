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Алактин таблетки 0,5 мг, №2 - Харків (124796) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 221 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
534,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
507,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
581,49
Економія: -33,11 грн
548,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
533,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
586,37
Економія: -62,09 грн
524,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
535,32 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
531,11 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
532,23 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
717,40
Економія: -199,10 грн
518,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
530,43 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
686,90
Економія: -162,10 грн
524,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
582,99
Економія: -64,73 грн
518,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
578,00
Економія: -71,86 грн
506,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
553,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
552,20 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
547,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
533,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
551,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
603,03
Економія: -76,62 грн
526,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
560,72 грн