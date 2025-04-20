Алопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
323,36
Економія при броні: -38,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
319,92
Економія при броні: -72,46 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
340,89
Економія при броні: -66,98 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
315,40
Економія при броні: -38,60 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
721,40
Економія при броні: -71,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
315,00
Економія при броні: -65,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
315,00
Економія при броні: -30,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
317,90
Економія при броні: -41,10 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
717,70
Економія при броні: -67,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
325,08
Економія при броні: -12,01 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
317,90
Економія при броні: -41,10 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
716,00
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
338,82
Економія при броні: -61,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
321,22
Економія при броні: -70,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
321,53
Економія при броні: -43,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
321,10
Економія при броні: -43,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
335,48
Економія при броні: -55,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
327,19
Економія при броні: -13,26 грн