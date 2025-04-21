Алопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
273,60
Економія при броні: -70,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
325,50
Економія при броні: -44,30 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
723,60
Економія при броні: -66,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
325,56
Економія при броні: -71,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
63,58
Економія при броні: -7,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
299,50
Економія при броні: -18,30 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
432,84
Економія при броні: -38,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
227,76
Економія при броні: -2,80 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
432,84
Економія при броні: -38,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
322,46
Економія при броні: -68,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
336,34
Економія при броні: -82,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
317,90
Економія при броні: -36,70 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
719,90
Економія при броні: -62,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
255,60
Економія при броні: -30,64 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
432,84
Економія при броні: -38,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
324,94
Економія при броні: -50,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
323,27
Економія при броні: -49,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
325,50
Економія при броні: -44,30 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
710,60
Економія при броні: -53,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
323,73
Економія при броні: -74,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
334,78
Економія при броні: -86,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
317,90
Економія при броні: -36,70 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
575,68
Економія при броні: -49,76 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
313,80
Економія при броні: -32,60 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
719,90
Економія при броні: -62,50 грн